Президент Туркменистана одобрил концепцию социально-экономического развития и инвестиций на 2026 год Под председательством президента Сердара Бердымухамедова состоялось заседание Кабинета министров. Одним из ключевых вопросом повестки стал проект «Программы социально-экономического развития и инвестиций Туркменистана на 2026 год». Программа базируется на актуальных стратегиях до 2028 года и сопряжена с Государственным бюджетом страны. Главной целью документа является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого роста ВВП. Основными ориентирами действий обозначены диверсификация отраслей и полное использование мощностей промышленных предприятий, повышение конкурентоспособности за счет импортозамещения и наращивания экспорта, активное внедрение цифровых систем, переход к «зеленой» экономике и охрана окружающей среды, повышение качества социальных услуг в городах Ашхабаде и Аркадаге и во всех областях страны, обеспечение продовольственной безопасности и производство экологически чистой продукции. Программа четко определяет производственные планы для всех отраслей и конкретные индикаторы развития всех регионов Туркменистана на текущий год. Глава государства одобрил представленный проект и поручил отраслевым руководителям провести соответствующую работу. © TURKMENISTAN.RU, 2026