Президент Туркменистана принял представителей Соединенных Штатов Америки

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра армии США Дэниела Дрисколла, а также специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии, посла США в Республике Индия Серджио Гора, прибывших в страну с визитом.

Поприветствовав гостей, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение углублению взаимовыгодных отношений с США. Президент Туркменистана отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Вашингтон в ноябре прошлого года для участия в саммите в формате «Центральная Азия – Соединённые Штаты Америки» и состоявшуюся в его рамках встречу с президентом Дональдом Трампом. Как отмечалось, данный формат стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества в сферах безопасности, экономики, климата и энергетики.

В ходе встречи подчеркивалось, что отношения между Туркменистаном и США, базирующиеся на принципах взаимоуважения, доверия и обоюдного понимания, охватывают политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную области. Собеседники особо отметили активный политический диалог между двумя странами в последние годы, что позволяет эффективно обмениваться мнениями по таким глобальным вопросам, как обеспечение устойчивого развития, безопасность и изменение климата.

Как подчеркивалось, одним из ключевых направлений партнерства является торгово-экономическая сфера. На протяжении многих лет Туркменистан эффективно сотрудничает с крупными американскими компаниями в реализации важных проектов. В данной связи отмечался большой вклад в эту работу Туркменско-американского делового совета.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов, министр армии США Дэниел Дрисколл и специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии, посол США в Республике Индия Серджио Гор обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность, что межгосударственные отношения, основанные на взаимопонимании и доверии, будут и впредь развиваться на благо народов двух стран.

