Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился со специальным посланником президента США

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии, послом США в Республике Индия Серджио Гором.

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил в ходе встречи, что Туркменистан придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений с США в различных областях. Как подчеркивалось, Соединенные Штаты Америки являются одним из важных стратегических партнеров Туркменистана. Традиционно дружественные отношения между двумя странами в последние годы последовательно и неуклонно развиваются на основе принципов взаимного уважения и понимания. В этой связи была отмечена значимость визита президента Сердара Бердымухамедова в Вашингтон в ноябре прошлого года для участия в саммите в формате «Центральная Азия – Соединённые Штаты Америки».

Стороны с удовлетворением констатировали успешное развитие отношений между Туркменистаном и США, охватывающих политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии, посол США в Республике Индия Серджио Гор обменялись наилучшими пожеланиями.

