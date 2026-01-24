В Ашхабаде состоялась международная конференция «Здоровье и питание в условиях меняющегося климата». В ней приняли участие руководители профильных министерств Туркменистана, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также делегаты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и России.

В выступлениях участников подчеркивалось, что изменение климата оказывает прямое и многогранное влияние на продовольственные системы и общественное здоровье. Как отмечалось, регион Центральной Азии и соседние государства сталкиваются с общими проблемами, требующими скоординированных и научно обоснованных решений.

Делегаты конференции подчеркнули важность реформирования подходов к продовольственным системам для снижения рисков, возникающих в результате засоления земель и нехватки водных ресурсов, а также необходимость разработки стратегий, которые позволят сохранять биоразнообразие и обеспечивать население качественными продуктами питания в условиях изменения климата.

В рамках конференции рассматривались региональные инициативы, направленные на укрепление устойчивости к изменению климата в Центральной Азии. Как отмечалось, совместные проекты способствуют обмену передовым опытом и инновационными методами в области внедрения сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе.

В завершение конференции подчеркивалось, что разработанные в ходе ее работы рекомендации и стратегии станут значимым вкладом в международные усилия по борьбе с последствиями изменения климата. В рамках международной конференции также были подписаны проектные документы.

