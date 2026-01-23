Туркменистан принял председательство в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

В московском отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось первое заседание, проводимое в Содружестве в рамках председательства Туркменистана – заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Выступивший на заседании полномочный представитель Туркменистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации, председатель комиссии по экономическим вопросам Эсен Айдогдыев ознакомил собравшихся с основными направлениями концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году. Было подчеркнуто, что Туркменистан намерен использовать свое председательство для продвижения инициатив, направленных на укрепление экономического, транспортного и энергетического сотрудничества. Главным ориентиром здесь является Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года.

По словам туркменского представителя, его страна традиционно уделит большое внимание вопросам экологии, устойчивого развития, в частности, сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и охраны биоразнообразия Каспийского региона. В данной связи государство предпримет усилия для созыва в 2026 году второго Каспийского экологического форума.

В завершение своего выступления Эсен Айдогдыев выразил убежденность, что председательство Туркменистана в Содружестве позволит существенно укрепить позиции СНГ как площадки для равноправного сотрудничества и доверия, послужит расширению экономических и транспортных связей между государствами-участниками, согласованию новых подходов к актуальным вызовам XXI века.

В тот же день прошла встреча Эсена Айдогдыева с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о совместной работе в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году, реализации запланированных мероприятий на высоком организационном и содержательном уровне. Сергей Лебедев заверил собеседника, что Исполнительный комитет окажет необходимое содействие для успешной деятельности Туркменистана, выполнения положений концепции председательства страны в СНГ.

