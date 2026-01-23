В Москве прошли консультации в формате «Центральная Азия – Россия»

В стенах МИД Российской Федерации состоялись консультации высокого уровня в формате «Центральная Азия – Россия» по реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы.

Руководитель туркменской делегации, посол Туркменистана Эсен Айдогдыев в своем выступлении отметил важность практической реализации инициатив, озвученных президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на втором саммите глав государств Центральной Азии и Российской Федерации в октябре минувшего года в Душанбе.

Была особо подчеркнута поддержка Туркменистаном идей и предложений, нацеленных на укрепление стабильности, доверия и взаимовыгодного сотрудничества, с учетом важности их практической направленности, равноправия и учета национальных интересов участников.

Стороны обсудили возможные пути реализации итогов второго саммита глав государств Центральной Азии и Российской Федерации, в том числе путем проведения консультаций профильных министерств и иных государственных организаций шести государств.

