В рамках недели СПЕКА в Ашхабаде проходит экономический форум

В Ашхабаде в рамках недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) начал свою работу экономический форум. Цель форума – всестороннее рассмотрение возможностей формирования новой архитектуры экономического сотрудничества на евразийском пространстве.

В числе делегатов форума – руководители и представители профильных министерств и отраслевых ведомств стран Центральной Азии, Азербайджана, Индии, международных организаций, в том числе специализированных учреждений ООН, Европейского союза, Всемирного банка и др.

Выступавшие на пленарном заседании, прошедшем в гибридном формате, констатировали стратегическое значение инициатив Туркменистана, нацеленных на развитие сотрудничества в рамках СПЕКА. Как отмечалось, в условиях современности программа, содействуя превращению региона Центральной Азии в один из быстроразвивающихся транспортно-логистических и энергетических центров на Евразийском континенте, выступает ключевым фактором устойчивого развития.

В рамках дискуссий особый акцент был сделан на вопросах цифровой трансформации и инновационного развития. Участники заседания отметили необходимость внедрения современных стандартов ООН в таможенные и торговые процедуры. В ходе обсуждения вопросов инвестирования выступавшие констатировали значение создания многостороннего партнерского целевого фонда.

Также внимание делегатов было акцентировано на вопросах экологической стабильности и эффективного использования природных ресурсов. В продолжение подчеркивалась необходимость инклюзивного характера экономического роста.

