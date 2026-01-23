В Ашхабаде обсуждены приоритеты взаимодействия Туркменистана и ЭСКАТО

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Шомби Шарпом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Туркменистана с ЭСКАТО. Туркменская сторона подчеркнула высокий уровень партнерства и положительно оценила результаты совместной работы по ключевым направлениям, включая устойчивое развитие, транспорт и энергетику, снижение рисков стихийных бедствий, а также взаимодействие в рамках СПЕКА.

Туркменская сторона выразила признательность ЭСКАТО за поддержку международных и региональных инициатив страны, включая резолюции, направленные на устойчивое развитие и решение экологических вопросов, в том числе связанных с бассейном Аральского моря. В завершение встречи подтверждена готовность к дальнейшему углублению конструктивного взаимодействия между Туркменистаном и ЭСКАТО в интересах устойчивого развития региона.

