В Ашхабаде выпал первый в этом году снег В столице Туркменистана выпал первый зимний снег. Снегопад накрыл город в ночь с 20 на 21 января. Примерив зимний наряд, Ашхабад всего за один день превратился в волшебную белую сказку. Улицы укрылись пушистым покрывалом. Детвора спешит играть в снежки и лепить снеговиков, зная по опыту прежних зим, что снежное чудо может оказаться весьма недолговечным. Обильный снегопад в Туркменистане – событие исключительное, поэтому каждый житель столицы старается запечатлеть этот момент на фото. © TURKMENISTAN.RU, 2026