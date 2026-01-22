Перспективы сотрудничества Туркменистана с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН обсуждены в Ашхабаде

Министр иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Туркменистан придает большое значение сотрудничеству с ФАО. Туркменская сторона подтвердила готовность к дальнейшему укреплению и расширению практического взаимодействия с ФАО, включая реализацию совместных программ и проектов. Отмечалось плодотворное сотрудничество сторон в 2025 году, а также значение открытия представительства ФАО в Туркменистане как фактора укрепления двусторонних связей.

Стороны отметили важность проведения совместных региональных конференций по вопросам продовольственной безопасности в контексте изменения климата как эффективной платформы для диалога и координации усилий стран региона. Особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, охраны окружающей среды и изменения климата. В этой связи подчеркнуты инициативы Туркменистана по созданию Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии, а также Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ЦА.

После встречи состоялось подписание соглашения между правительством Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН об учреждении представительства ФАО и оказании технической помощи.

© TURKMENISTAN.RU, 2026