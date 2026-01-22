Пропустить навигацию.
 
22.01.26 07:18

В МИД Туркменистана состоялась встреча с секретарем МИД Республики Индия

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с секретарем по делам Запада МИД Республики Индия Сиби Джорджем.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была подчеркнута важность взаимных встреч и визитов на высшем политическом уровне с целью развития туркменско-индийских связей как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных структур.

Дипломаты подтвердили заинтересованность в усилении диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В этом контексте обсуждены возможности организации встречи глав МИД Туркменистана и Республики Индия в ближайшем будущем. Была особо подчеркнута значимость развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями касательно расширения механизмов взаимодействия в этом направлении в рамках подготовки к очередному заседанию Межправительственной туркменско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству. Дипломаты подчеркнули результативность двусторонних связей в образовании и культуре.

