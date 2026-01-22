Специальный представитель ЕС по Центральной Азии принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, прибывшим в Ашхабад для участия в мероприятиях в рамках Недели специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

В ходе встречи стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом по направлениям, представляющим взаимный интерес. Выражена заинтересованность в расширении политико-дипломатического диалога и договорно-правовой базы сотрудничества. В этом контексте стороны обсудили возможности организации встреч и визитов на высшем и высоком уровнях в течение текущего года.

Дипломаты обсудили сотрудничество между Туркменистаном и ЕС в сфере транспорта. Стороны обменялись мнениями по развитию партнерства в области профессионального образования.

