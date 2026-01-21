В Ашхабаде проходит фестиваль индийского кино

Фестиваль индийского кино торжественно открылся в столичном кинотеатре «Ашхабад». Организаторами фестиваля выступили Посольство Индии в Туркменистане совместно с Министерством культуры Туркменистана и Министерством информации и телерадиовещания Индии. Акция стала важным шагом в укреплении гуманитарного диалога и расширении дружественных связей между двумя странами.

Программу фестиваля открыла масштабная лента режиссера С. С. Раджамаули «RRR». Сюжет повествует о самоотверженности и крепкой дружбе двух героев, вставших на путь защиты интересов своего народа в эпоху колониального прошлого.

Фестиваль индийского кино продлится до 24 января. В программе показов восемь лент – лучших образцов современного индийского кинематографа.

