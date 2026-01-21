Состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Австрии Встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майнл-Райзингер состоялась в формате видеоконференцсвязи. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны высоко оценили сотрудничество Туркменистана и Австрийской Республики в рамках многосторонних структур, включая ООН, ЕС и ОБСЕ. В этом контексте дипломаты рассмотрели возможности организации встреч на высшем и высоком уровне в текущем году. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2026