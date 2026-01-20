На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 32 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 32 сделки на общую сумму сделок свыше 9 миллионов 898 тысяч долларов США. Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана и Украины закупили карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Предметами сделок представителей деловых кругов ОАЭ стали также нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть») и ткань хлопчатобумажная. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое и полипропилен, а также хлопок-волокно, экстракт солодкового корня, соапсток хлопкового масла, сырые жирные кислоты. Общая сумма сделок составила более 27 миллионов 675 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026