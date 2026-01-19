Туркменские текстильщики приняли участие в международной выставке в Германии

В международном выставочном центре во Франкфурте-на-Майне прошла одна из самых значимых мировых выставок в индустрии домашнего текстиля – «Heimtextil 2026». В этом году на выставке зарегистрировались более 3 000 экспонентов из более чем 65 стран, представляющих широкий спектр продукции – от интерьерного и декоративного текстиля до решений для гостиничного и контрактного сегментов.

На национальном стенде Туркменистана Министерство текстильной промышленности страны представило богатую палитру продукции из натурального хлопка, что позволило продемонстрировать высокое качество, творческий потенциал и современные тенденции развития туркменского текстильного сектора.

Участие в «Heimtextil 2026» послужило очередной возможностью для продвижения туркменской продукции на международный рынок, укреплению деловых контактов, обмену опытом и внедрению инноваций. Активное участие в мировых отраслевых форумах подтверждает стремление Туркменистана к интеграции в глобальную экономику, привлечению инвестиций и расширению экспортного потенциала национальной легкой промышленности.

