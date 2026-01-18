В Туркменистане совершенствуется деятельность протокольной службы

Вопросы модернизации протокольной службы страны стали одной из тем заседания Кабинета министров, которое провел президент Сердар Бердымухамедов. С соответствующим докладом выступил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов. Как было отмечено, расширение международного сотрудничества Туркменистана, визиты на высшем уровне и проведение крупных форумов как внутри страны, так и за рубежом, требуют безупречного организационного обеспечения.

В этой связи заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД представил предложения по совершенствованию протокольной деятельности на основе национального законодательства и мирового опыта. Он проинформировал, что развитие будет основано на комплексе направлений. Среди них – организация специализированных курсов повышения квалификации для молодых дипломатов на базе учебного центра «Дипломатический протокол», направление туркменских специалистов на зарубежные стажировки для обмена опытом и приглашение ведущих иностранных экспертов в Ашхабад для проведения обучающих семинаров.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленные инициативы и поручил вице-премьеру, министру иностранных дел страны обеспечить качественную реализацию намеченных планов по подготовке профессиональных кадров.

