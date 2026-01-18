Туркменистан намерен модернизировать стратегическую железную дорогу «Ашхабад – Туркменбаши»

Стальную магистраль, связывающую Ашхабад с морским портом Туркменбаши, ожидает комплексная модернизация. Об этом было доложено в ходе заседания Кабинета министров, проведенного президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Железная дорога «Ашхабад – Туркменбаши» является важнейшим звеном в интеграции национальных путей в международные транспортные коридоры. Модернизация этой линии позволит значительно повысить транзитный потенциал Туркменистана и его позиции в международных транспортных коридорах.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что развитие современной логистической инфраструктуры – одна из главных задач социально-экономической стратегии страны. Глава государства одобрил предложения по комплексной реконструкции магистрали и поручил провести работу в данном направлении.

© TURKMENISTAN.RU, 2026