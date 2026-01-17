Посол России в Туркменистане рассказал о перспективах партнерства двух стран

Посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин провел брифинг в Ашхабаде, на котором были подведены итоги двустороннего сотрудничества за 2025 год и обозначены приоритеты на ближайшее будущее.

Как подчеркнул дипломат, 2025 год стал периодом беспрецедентной динамики в отношениях двух стран. Ключевым фактором успеха стал активный диалог на высшем уровне.

Тематика экономического взаимодействия стран также стала приоритетным направлением разговора. По словам посла, Россия прочно удерживает статус ведущего торгового партнера Туркменистана. Так, за 10 месяцев 2025 года объем взаимной торговли вырос на 35 процентов, превысив показатели всего предыдущего года. Кроме того, в октябре в Ашхабаде был подписан солидный пакет документов, заложивших основу для новых совместных проектов в деловой сфере.

Развиваются отношения в гуманитарной области и образовании. Было актуализировано, что сотрудничество в социальной сфере остается приоритетом для обеих стран.

Раскрывая приоритеты российско-туркменского сотрудничества на 2026 год посол РФ отметил, что наступивший год обещает быть не менее насыщенным в плане политической повестки.

«Мы убеждены, что нас ожидают новые свершения на благо динамичного развития взаимовыгодного сотрудничества России и Туркменистана», – резюмировал Иван Волынкин.

© TURKMENISTAN.RU, 2026