Австрийская общественность познакомилась с девизом года в Туркменистане

В Вене прошла культурная акция, посвященная девизу года в Туркменистане - «Независимый нейтральный Туркменистан - родина целеустремлённых крылатых скакунов», организованная туркменской дипломатической миссией в Австрии в рамках Недели культуры Организации тюркских государств в Венском отделении ООН.

На выставке были представлены традиционные туркменские ткани, национальные костюмы, ковры, изделия народных мастеров, серебряные украшения, а также художественные изображения ахалтекинского коня. Эти экспонаты продемонстрировали богатство туркменского прикладного искусства и глубокое культурное значение коня, отражая дух обозначения 2026 года.

Участниками торжества стали Генеральный секретарь Организации тюркских государств, представители Венского отделения ООН, члены дипломатического корпуса и другие приглашенные гости, которые отметили приверженность Туркменистана развитию культурного диалога и укреплению сотрудничества в тюркском мире.

