Посол Евросоюза принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Туркменистане Беатой Пекса.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с Европейским союзом в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание стороны уделили вопросам подготовке к предстоящим визитам на высшем и высоком уровнях. Стороны обменялись мнениями по ряду тем региональной и международной повестки дня.

Также дипломаты обсудили реализацию текущих и потенциальных совместных проектов в сфере высоких технологий, транспорта, экономики, энергетики, защиты окружающей среды и профессионального образования.

