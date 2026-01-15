Пропустить навигацию.
 
15.01.26 07:14

Туркменские береговая охрана спасла экипаж иранского сухогруза

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для средств массовой информации, в котором говорится нижеследующее.

14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза «Rona». Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.

В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами.

