Туркменские береговая охрана спасла экипаж иранского сухогруза Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для средств массовой информации, в котором говорится нижеследующее. 14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза «Rona». Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии. В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами. © TURKMENISTAN.RU, 2026