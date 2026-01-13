Посол Ирана принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Были рассмотрены отдельные темы региональной и международной повестки дня, а также намечены дальнейшие шаги по реализации деятельности в 2026 году в рамках ранее достигнутых договоренностей. Дипломаты также затронули вопросы, связанные с торгово-экономическими и культурно-гуманитарными связями между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

