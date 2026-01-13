Рассмотрены актуальные направления туркменско-азербайджанских связей

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисметом Гезаловым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления туркменско-азербайджанских связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам организации визитов на высшем и высоком уровнях, а также встреч лидеров и представителей двух братских стран. Дипломаты обсудили подготовку к мероприятиям, запланированным на текущий год, включая очередное заседание Межправительственной туркменско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

В ходе встречи также детально рассмотрены возможности развития культурно-гуманитарных связей. Было отмечено, что в этом году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Туркменистане. Подчеркнув, что текущий год по восточному календарю является Годом лошади, а в Туркменистане проходит под девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», стороны детально рассмотрели возможности развития сотрудничества в области коневодческого искусства и конного спорта.

