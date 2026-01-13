На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 79 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 79 сделок на общую сумму свыше 45 миллионов 470 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Узбекистана, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции приобрели гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной дорожный битум и масло базовое (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, покупателям из Азербайджана, Сербии, Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная, неочищенные высушенные корневища солодки. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум и упаковочную пленку, а также пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила 172 миллиона 780 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026