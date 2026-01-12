Определены финансово-экономические приоритеты Туркменистана на 2026 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел первое в 2026 году заседание Кабинета министров. Одной из ключевых тем обсуждения стали рабочие планы экономического и финансово-банковского сектора страны на текущий год.

Заместитель Председателя Кабинета министров Ходжамырат Гелдимырадов представил проекты планов, направленные на обеспечение долгосрочной стабильности. Основные усилия правительства будут сосредоточены на следующих направлениях: макроэкономическая стабильность и динамичное развитие регионов, модернизация инвестиционной политики и создание привлекательной среды для бизнеса, масштабное внедрение цифровых технологий во все сферы управления.

Особое внимание в планах на 2026 год уделено социальной защищенности граждан. Государство намерено совершенствовать трудовые отношения и принимать меры по повышению уровня занятости населения. Эти задачи будут решаться параллельно с обеспечением исполнения государственного бюджета и реализацией эффективной налогово-бюджетной и монетарной политики.

В наступившем году намечен также комплекс мер по качественному обновлению банковской и страховой систем. В рамках реализации мероприятий предусматривается расширение спектра банковских и страховых продуктов, активизация взаимодействия с международными финансовыми институтами, оптимизация процессов владения и распоряжения государственными активами, совершенствование работы органов национальной статистики и системы стандартизации.

Вместе с тем запланированы меры для надлежащего денежного обеспечения экономики и кредитования в соответствии с текущими потребностями, а также внедрения передовой международной практики в национальную законодательную базу.

