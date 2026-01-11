В Ашхабаде прошло заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря

В стенах Министерства иностранных дел состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители ряда министерств и профильных ведомств Туркменистана.

В ходе заседания была предоставлена информация об итогах работы комиссии за прошлый год в соответствии с задачами, обозначенными в плане на 2025 год. Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2026 год. Особый акцент был сделан на предстоящих задачах в контексте реализации вышеуказанного плана в первой половине текущего года.

Как известно, Туркменистан в течение многих лет занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений по вопросам Каспия и сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море. В настоящее время этот процесс продолжается в кооперации со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права.

© TURKMENISTAN.RU, 2026