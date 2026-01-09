Глава туркменского внешнеполитического ведомства встретился с послом Республики Индия

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Туркменистане Бандару Вилсонбабу.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего развития туркменско-индийских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты обсудили вопросы, связанные с организацией визитов и встреч на высшем государственном уровне в текущем году. Были рассмотрены возможности осуществления взаимных визитов глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Индия.

В этой связи была обсуждена предварительная повестка дня политических консультаций, намеченных к проведению в ближайшее время на уровне заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Кроме этого, была отмечена значимость деятельности Межправительственной туркменско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, а также подчеркнута важность проведения ее очередного заседания в ближайшем будущем.

В ходе встречи также рассмотрены проекты документов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих встреч и визитов.

