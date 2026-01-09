Постоянный координатор ООН принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся стратегического партнерства между Туркменистаном и ООН.

Дипломаты подробно обсудили процесс подведения итогов предыдущей Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы. Подчеркнута значимость работы по реализации данной программы. В этой связи стороны рассмотрели вопросы, связанные с организацией работы, нацеленной на реализацию новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2026 – 2030 годы.

На встрече также была отмечена заинтересованность туркменской стороны в расширении присутствия офисов специализированных учреждений, структурных подразделений и программ ООН в Туркменистане. Стороны рассмотрели ход реализации программно-проектной деятельности ООН в Туркменистане. Было отмечено, что в рамках подписанных документов, как в двустороннем, так и региональном формате, на настоящий момент продолжается осуществление десятков проектов и программ.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и проведение в ближайшее время значимых совместных мероприятий, в частности, курсов для молодых дипломатов и других.

