В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркменско-пакистанских связей

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Фарйал Легари.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов в контексте дальнейшей реализации совместных мер по продвижению двусторонних связей в новом году. Особый акцент сделан на проведении очередного, шестого заседания Совместной туркменско-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, политических консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, а также туркменско-пакистанского бизнес-форума.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к визитам на высшем государственном уровне, запланированным на текущий год. Кроме того, рассмотрен перечень двусторонних документов, намеченных к подписанию в текущем году.

