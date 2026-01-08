Посол США принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Элизабет Руд.

В ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и США в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена эффективность двусторонних механизмов взаимодействия, в частности, ежегодные политические консультации и заседания Делового совета «Туркменистан-США».

Стороны особо подчеркнули результативность многолетней деятельности американских компаний в Туркменистане и реализацию совместных бизнес-контрактов в области электроэнергетики, сельского хозяйства, транспорта. Дипломаты обсудили возможности создания новых форм сотрудничества с фокусом на образование, науку и культуру. Озвучена инициатива туркменской стороны по установлению туркменско-американского культурного диалога. На встрече состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в сфере высоких технологий и по линии банковско-финансового сектора.

