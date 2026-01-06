На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано12 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 12 сделок на общую сумму свыше 6 миллионов 324 тысячи долларов США. Представители деловых кругов из Афганистана приобрели карбамид, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия», помимо этого, бизнесменам из Турции был реализован портландцемент. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлористый калий, техническую серную кислоту, а также хлопчатобумажную ткань на сумму около 333 миллионов манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026