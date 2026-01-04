Новогоднюю программу подготовил ашхабадский цирк

Творческий коллектив Туркменского государственного цирка подготовил для своих зрителей новое шоу. Открыли программу главные герои новогодних праздников – Аяз-баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), которые поздравили ребят и их родителей с новым, 2026 годом, проходящим в нашей стране под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

«Крылатые скакуны» – так называется титульный номер цирковой программы. Джигиты группы национальных конных игр «Галкыныш» – шестикратные лауреаты престижных международных фестивалей по конному искусству. Мастерство джигитовки демонстрируют в ходе выступления все джигиты – свечи, пирамиды, вертушки, жонглирование на крупе коня и т.д. Скорость, смелость, лихость сопровождали каждый номер.

Завершается представление парадом-алле. На манеж выходят все участники новогоднего праздника. Среди них – Аяз-баба и Гарпамык на конях, что символизирует национальный девиз нынешнего года – «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

