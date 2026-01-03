Воспитанникам детских домов вручены новогодние подарки от имени руководства Туркменистана

В Ашхабаде, в празднично украшенном зале дворца «Döwletliler köşgi» («Дворец сирот»), прошло новогоднее торжество. В ходе праздника воспитанникам от имени президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены новогодние подарки.

К большой елке поздравить ребят с Новым годом пришли Аяз баба (Дед Мороз), Гарпамык (Снегурочка), а также руководители и представители ряда министерств, ведомств и общественных организаций. Выступив перед гостями с концертной программой, ребята продемонстрировали свои творческие способности. Завершились выступления юных дарований хороводом вокруг ёлки вместе с персонажами туркменского фольклора и сказок народов мира.

В качестве праздничных подарков ребята получили разные сладости, свежие фрукты, учебные принадлежности и интерактивные средства, музыкальные инструменты. Воспитанники «Döwletliler köşgi» выразили глубокую признательность руководству страны за счастливое мирное детство, постоянную заботу и внимание, а также самые добрые пожелания и поздравления с Новым годом.

