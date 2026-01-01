Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Новым годом

Обращаясь по национальному телевидению в новогоднюю ночь к соотечественникам, Сердар Бердымухамедов отметил, что 2025 год стал одним из знаменательных в новейшей истории независимого Туркменистана. В уходящем году были успешно претворены в жизнь программы, ориентированные на развитие страны и существенное повышение уровня жизни населения.

Всемерное развитие получил топливо-энергетический комплекс страны. Повсеместно возводились значимые объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Планомерно строится вторая очередь города Аркадага, в стране продолжается возведение отвечающих требованиям времени сел, жилых домов. Все это наглядно демонстрирует успешное проведение в жизнь девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!»

Президент подчеркнул, что забота о здоровье народа, обеспечение его счастливой жизни – приоритет проводимой государственной политики. В уходящем году был дан старт строительству многопрофильных больниц в Ашхабаде и городе Теджене Ахалского велаята, а также Центра охраны здоровья матери и ребенка в городе Дашогузе Дашогузского велаята.

В стране проводится масштабная работа с целью развития национальной культуры, охраны и популяризации народного наследия. В Международный год мира и доверия Ашхабад был включен в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО, а «Искусство разведения туркменского алабая» – в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Важным аспектом активности страны на международной арене, по мнению президента, остается миротворческая деятельность. По случаю Международного года мира и доверия, а также 30-летия постоянного нейтралитета Туркменского государства было организовано множество международных мероприятий. Так, в национальной туристической зоне «Аваза» на высоком уровне проведена третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Как результат, Генеральной Ассамблеей ООН единогласно принята резолюция «Авазинская политическая декларация».

Главным событием года стал международный форум, проведенный на высоком уровне по случаю Международного дня нейтралитета. По его итогам была принята Ашхабадская декларация. Состоявшийся форум значительно приумножил авторитет страны как миролюбивого государства.

«В целях дальнейшего развития Отчизны мы объявили наступающий 2026 год «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», – сказал глава туркменского государства. – В новом году, который мы встречаем со светлыми мечтами и надеждой, мы отметим 35-летний юбилей священной независимости, продолжим усердно трудиться во имя превращения Родины в край, где царят счастье и процветание».

Президент пожелал гражданам страны крепкого здоровья и новых успехов!

