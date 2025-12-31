Туркменские ученые предложили способ устранить горящий газовый кратер в Дарвазе

Туркменские ученые предложили новый способ потушить горящий более 60 лет газовый кратер в поселке Дарваза в Центральных Каракумах. Специалисты Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» разработали метод ликвидации неконтролируемого горения кратера Дарваза, где природный газ выходит на поверхность и горит с 1963 года. Решение основано на бурении новой скважины и перенаправлении газовых потоков.

Учитывая выявленные геологические и гидродинамические особенности, специалисты предложили пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении по соседству, на месторождении Чалджульба. За счет интенсивного отбора газа из наиболее емкого по запасам пласта возможно изменить направление фильтрационных потоков и существенно сократить поступление газа в кратер Дарваза.

Кратер диаметром около 60 метров и глубиной порядка 20 метров образовался вследствие аварийного провала разведочной скважины на газоносной структуре. Расположенный примерно в 270 километрах от Ашхабада, он стал уникальным природно-техногенным объектом. В момент аварии выходящий газ был подожжен, чтобы предотвратить отравление людей и животных. Предполагалось, что горение прекратится в течение нескольких дней, однако пламя не угасает уже более шести десятилетий.

Длительное горение объясняется сложным геологическим строением Зеагли-Дервезинской группы месторождений, где расположен кратер. Разрез характеризуется большим количеством тонких продуктивных пластов на глубинах от 200 до 950 метров, которые гидродинамически связаны между собой. Это создает условия для постоянных перетоков газа между пластами.

Ранее предпринимались попытки обследования кратера. Специалисты ГК «Туркменгаз» спускались на дно в надежде обнаружить остатки ствола скважины и установить устьевую арматуру, однако газовыделение происходит из множества очагов, и восстановить контроль над скважиной не удалось.

В настоящее время в промышленной разработке находятся девять месторождений группы, добыча газа ведется с использованием 45 скважин. Институт на протяжении более сорока лет выполняет комплексные исследования в этом регионе.

Как отмечают в институте, реализация научно обоснованного решения позволит полностью устранить неконтролируемые выбросы газа в атмосферу, снизить экологическую нагрузку и обеспечить рациональное использование природных ресурсов Туркменистана.

