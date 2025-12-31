МИД Туркменистана выразил озабоченность по поводу атаки на резиденцию президента РФ

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана распространила сообщение для средств массовой информации, в котором говорится следующее. В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта посредством переговоров.

Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

