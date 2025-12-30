В Ашхабаде выступили артисты зарубежной эстрады

В преддверии новогодних праздников в Ашхабаде прошла серия праздничных концертов исполнителей зарубежной эстрады.

Открыть музыкальный марафон выпало одному из самых известных мировых певцов – Арашу. Призер «Евровидения», ирано-шведский артист покорил сердца зрителей, продемонстрировав свою восточную исполнительскую манеру и неотразимую харизму.

Следующий вечер на площадке Спортивного комплекса зимних видов спорта всецело принадлежал российскому исполнителю Матвею Мельникову, более известному под сценическим псевдонимом Мот. На протяжении всего концерта выступление рэп-исполнителя сопровождал шоу-балет. В финале вечера Мот примерил красный дон и белый тельпек – эти элементы туркменского национального костюма символизируют гордость, достоинство и богатое культурное наследие Туркменистана.

Турецкий поп-исполнитель Semicenk продолжил предновогодний музыкальный марафон. Настоящее имя певца – Ченк Баш. Его отличают эмоциональный вокал и современное звучание. По словам певца, он был очень рад посетить Туркменистан и подарить ашхабадцам и гостям столицы хорошее настроение.

Состоявшиеся концерты артистов зарубежной эстрады стали прекрасным дополнением к мероприятиям, проведенным в рамках Международного года мира и доверия. Главная цель подобных культурных мероприятий – создание праздничной атмосферы в преддверии Нового года.

