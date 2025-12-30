На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 5 миллионов 972 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили карбамид и сжиженный газ, выработанные на технологических установках ГК «Туркменхимия». Покупателям из Турции и Грузии были реализованы пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое, нефтяной кокс и полипропилен, а также хлористый калий, портландцемент и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 345 миллионов 219 тысяч манатов.

