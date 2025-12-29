Сердар Бердымухамедов посетил новогоднее торжество у главной елки страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в новогоднем представлении у главной елки страны перед культурно-развлекательным центром «Älem» в Ашхабаде.

В событии приняли участие дети из всех велаятов страны, столицы и города Аркадага. Главная елка, увенчанная восьмиконечной звездой с надписью «2026», стала центром праздничных событий. Всем участникам торжества были вручены новогодние подарки. По просьбе детей президент сфотографировался с юными гостями у главной елки.

Праздничное представление продолжилось в здании Торгово-промышленной палаты, где выступили артисты эстрады, театров и цирка, фольклорные и танцевальные коллективы, а также детские творческие группы. В новогоднем торжестве также приняли участие члены правительства с детьми и внуками, руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Туркменистане, и консульских учреждений страны за рубежом со своими семьями.

