В Туркменистане выбрали девиз и эмблему 2026 года

В Ашхабаде объявлен девиз 2026 года: «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов». Соответствующее постановление Меджлиса было утверждено президентом Сердаром Бердымухамедовым на расширенном заседании Кабинета министров и Государственного совета безопасности.

Как сообщила председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова, новый девиз и соответствующая эмблема были подготовлены на основе многочисленных предложений, поступивших от трудовых коллективов, общественных организаций и граждан страны. Выбор символа года – крылатого скакуна – глубоко аутентичен для туркменского народа. Это дань уважения ахалтекинцам, которые на протяжении веков сопровождали нацию, став воплощением ее духа. Предстоящий год Лошади по восточному календарю подчеркивает этот исторический контекст.

Одобряя предложенный девиз, глава государства подчеркнул, что именование каждого года стало доброй традицией, объединяющей народ вокруг общих целей. Образ целеустремленного скакуна отражает нынешний темп развития страны. Утверждение девиза и эмблемы наступающего года стало ярким аккордом уходящего 2025 года и задало вектор развития на ближайшее будущее, став ориентиром для культурных и политических мероприятий Туркменистана в течение всего 2026 года.

