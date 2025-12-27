Главы иностранных дипломатических миссий в Ашхабаде удостоены юбилейных наград

В ходе торжественного собрания, посвященного подведению итогов Международного года мира и доверия, прошла церемония награждения. По поручению президента Сердара Бердымухамедова главы иностранных дипмиссий и представительств международных организаций получили юбилейные медали «30 лет нейтралитета Туркменистана» и памятные серебряные знаки.

Церемония награждения стала логическим продолжением дискуссии о роли нейтралитета. Как отметил в своем обращении вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, юбилейный 2025 год вошел в историю как время, когда принципы превентивной дипломатии и «культура доверия» прошли успешную проверку практикой.

Подписанные главой государства указы о награждении – это не просто памятный жест к 30-летию нейтралитета. Это признание личного вклада каждого дипломата в то, чтобы инициативы Туркменистана – от энергетической безопасности до устойчивого транспорта – получили глобальную поддержку.

Вручая награды, глава внешнеполитического ведомства выразил признательность дипломатическому корпусу за активное участие в многочисленных международных форумах, которыми был насыщен уходящий год. Особый акцент был сделан на том, что нынешние успехи Туркменистана на мировой арене – это результат системной реализации миролюбивой стратегии страны. Вице-премьер поблагодарил послов за их вклад в укрепление двусторонних связей и многостороннего партнерства, подчеркнув, что именно через такие личные усилия выстраивается архитектура глобального доверия.

© TURKMENISTAN.RU, 2025