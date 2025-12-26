Международный форум по биотехнологиям провели туркменские ученые-аграрии

В Туркменском сельскохозяйственном институте прошла международная научно-практическая онлайн-конференция на тему «Роль биотехнологий в устойчивом развитии аграрного сектора».

В международном форуме приняли участие представители 88 высших учебных заведений и научных центров из 14 государств, в том числе Туркменистана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Индии, Пакистана и других стран.

В общей сложности в ходе конференции было заслушано 260 докладов. Выступления наиболее отличившихся докладчиков были отмечены и обсуждены на заключительном заседании форума.

В рамках научно-практической конференции в Туркменском сельскохозяйственном институте вниманию гостей была также представлена выставка достижений и научно-исследовательских проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Подводя итоги форума, его участники подчеркнули эффективность и значимость состоявшейся конференции, отметив, что регулярное проведение подобных международных встреч вносит весомый вклад в развитие аграрного сектора на научной основе, во многом содействует укреплению научного и образовательного межвузовского сотрудничества, а также дружественных отношений между странами мира.

© TURKMENISTAN.RU, 2025