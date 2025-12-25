Туркменистан обновляет национальную стратегию по сохранению биоразнообразия

В Ашхабаде состоялся установочный семинар, давший старт новому этапу сотрудничества между ПРООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. Речь идет о глобальном проекте по обновлению национальной стратегии действий и подготовке национального доклада для Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Семинар объединил представителей ключевых министерств, ученых и экспертов частного сектора. Основной задачей встречи стало обсуждение того, как привести национальные планы Туркменистана в соответствие с новыми мировыми стандартами.

Были рассмотрены вопросы адаптирования государственной экологической политики под глобальные цели до 2030 года. В центре внимания была подготовка очередного национального доклада, который станет «визитной карточкой» экологических успехов страны на международной арене. Обновляемая стратегия – это не просто документ, а детальный план того, как страна будет защищать свои уникальные экосистемы в условиях меняющегося климата. Проект охватывает 139 стран, и Туркменистан здесь выступает активным участником, подтверждая свои обязательства перед ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2025