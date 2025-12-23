Российский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ашхабаде

По сообщению российского дипломатического представительства в Туркменистане, вечером 22 декабря в Международном аэропорту Ашхабада в связи с технической неисправностью совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Дубай – Екатеринбург. Авиаперевозчик сообщил, что командир воздушного судна обнаружил расхождение в показаниях топлива и, руководствуясь инструкциями и требованиями безопасности, отключил двигатель и совершил благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

Благодаря скоординированным действиям сотрудников аэропорта и других ведомств всем 93 пассажирам и 8 членам экипажа было оказано своевременное содействие в заселении в один из столичных отелей, обеспечении водой и горячим питанием. Дипломаты посольства оперативно выехали в гостиницу, поддерживали контакт с ее персоналом, а также с соответствующими службами воздушной гавани Ашхабада.

В скором времени все авиапассажиры смогли вылететь в Екатеринбург на запасном борту, прибывшем из России.

© TURKMENISTAN.RU, 2025