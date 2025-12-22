Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоялась в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа. Неформальная декабрьская встреча глав государств СНГ в Петербурге и его окрестностях уже стала традицией: В. Путин не первый год собирает коллег по Содружеству на берегах Невы в канун Нового года.

Президент РФ Владимир Путин встретил своих гостей в Александровском зале Зимнего дворца, посвященном памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года. Здесь началась познавательная часть неформального саммита. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил в роли экскурсовода. Экскурсия по залам одного из величайших музеев мира задала тон встрече: был сделан акцент на общих гуманитарных ценностях и сохранении культурного наследия.

На саммите президент России Владимир Путин, подводя итоги года, выразил поддержку Сердару Бердымухамедову в его предстоящей миссии председателя Содружества, отметив исключительную роль Ашхабада в укреплении добрососедства и безопасности в Евразии. «Желаю успехов Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову, всем нашим туркменистанским коллегам, заступающим с 1 января на председательскую вахту в Содружестве. Готовы оказывать вам все необходимое содействие», — заявил российский лидер.

В ходе выступления президент РФ обозначил ключевые цифры и направления в развитии взаимодействия на пространстве Содружества. Значительная часть речи Владимира Путина была посвящена борьбе с общими вызовами (терроризм, наркотрафик) и значению 80-летия Победы. Было подчеркнуто, что страны СНГ выступают за справедливый миропорядок при центральной роли ООН – тезис, который, кстати сказать, является базовым и для внешней политики нейтрального Туркменистана.

Неформальный саммит в Петербурге подтвердил: Туркменистан вступает в 2026 год не просто как участник, а как лидер и идеолог интеграционных процессов на пространстве СНГ. Предстоящее председательство позволит Ашхабаду вывести на новый уровень свои инициативы в области энергетической, транспортной и экологической дипломатии.

