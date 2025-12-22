Подведены итоги ежегодного общенационального конкурса молодых эстрадных исполнителей Туркменистана

В столице Туркменистана прошел финал общенационального певческого конкурса, традиционно ставшего одним из ярких событий предновогодней программы праздничных событий в стране. Конкурс «Сияющая звезда года» призван стимулировать творческую активность и инициативность юных исполнителей, способствовать выявлению и поддержке новых талантов, их профессиональному росту.

Организуемый Министерством культуры совместно с Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули конкурс ныне собрал талантливых молодых вокалистов и эстрадных исполнителей из всех регионов Туркменистана, а также из городов Ашхабада и Аркадага в возрасте от 17 до 35 лет.

В число финалистов вошли как знакомые аудитории певцы, солисты концертных организаций и ансамблей, участники художественной самодеятельности различных вузов, так и самобытные дарования, которые впервые предстали перед широкой публикой.

В финале конкурса к процессу определения обладателя Гран-при присоединились маститые профессионалы музыкальной сцены. Арбитрами здесь также стали телезрители и радиослушатели, которые оценивали мастерство конкурсантов, отдавая свои голоса за того или иного исполнителя с помощью SMS-голосования и телефонных звонков.

По условиям конкурса, вокалисты исполняли две песни, одну из них – без музыкального сопровождения, чтобы профессионалы могли в полной мере оценить чистоту и красоту голоса каждого. Музыкальное соперничество длилось в течение нескольких часов.

После подсчета голосов, отправленных зрителями посредством SMS-сообщений, состоялась церемония награждения, где ведущие объявили итоги конкурса. Победителем в этом творческом марафоне и обладателем главного приза конкурса «Сияющая звезда года» стала Говхер Ходжимырадова, которой был вручен переходящий кубок и ценный подарок.

Всем лауреатам были вручены сертификаты и памятные подарки. Прозвучавшие от корифеев туркменской музыкальной сцены, признанных мастеров национального искусства пожелания творческого роста и успехов стали добрым напутствием молодым артистам.

