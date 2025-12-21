Пропустить навигацию.
 
21.12.25 17:28

Президент Туркменистана принимает участие в неформальном саммите глав государств – членов СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств - членов Содружества Независимых Государств.

В повестке дня саммита – обсуждение итогов деятельности Содружества в уходящем году и определение приоритетных направлений сотрудничества на перспективу. Ашхабад последовательно укрепляет диалог со странами СНГ в рамках своей внешнеполитической стратегии. Туркменистан, имеющий статус ассоциированного члена Содружества, придает особое значение развитию эффективного взаимодействия с авторитетными международными и региональными организациями.

