Президент Туркменистана принимает участие в неформальном саммите глав государств – членов СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств - членов Содружества Независимых Государств. В повестке дня саммита – обсуждение итогов деятельности Содружества в уходящем году и определение приоритетных направлений сотрудничества на перспективу. Ашхабад последовательно укрепляет диалог со странами СНГ в рамках своей внешнеполитической стратегии. Туркменистан, имеющий статус ассоциированного члена Содружества, придает особое значение развитию эффективного взаимодействия с авторитетными международными и региональными организациями. © TURKMENISTAN.RU, 2025