Туркменистан отметил Международный день нейтралитета в ОБСЕ

Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила в Вене на заседании постоянного совета организации, подчеркнув значимость Международного дня нейтралитета.

В своем заявлении Туркменистан отметил, что нейтралитет является активным инструментом мира, направленным на укрепление доверия, предотвращение конфликтов и содействие сотрудничеству. Делегация подчеркнула, что нейтралитет способствует налаживанию диалога, посредничеству и укреплению взаимопонимания, что особенно важно в современных региональных и глобальных условиях.

Отмечено, что 2025 год имеет особое значение, поскольку в этом году исполнилось 30 лет международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана, а также этот год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным год мира и доверия. В этом контексте Туркменистан проинформировал государства-участников о результатах Международной конференции высокого уровня, приуроченной к Международному году мира и доверия, прошедшей в Ашхабаде и посвященной вопросам диалога, превентивной дипломатии и комплексной безопасности.

Делегация также отметила недавний визит Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Хади Синирлиоглу в Ашхабад, подтвердивший стремление сторон к дальнейшему углублению сотрудничества в области превентивной дипломатии, региональной взаимосвязанности и экологической безопасности.

Одновременно Туркменистан выразил надежду, что идея нейтралитета и позитивного неприсоединения получит должное внимание в будущих обсуждениях, включая период швейцарского председательства в 2026 году. Поскольку данное заседание стало последним в этом году, Туркменистан выразил признательность финским представителям за профессиональное и инклюзивное руководство в течение 2025 года, отметив их вклад в продвижение диалога и принципов Хельсинки.

В завершение Туркменистан подтвердил готовность продолжать продвижение ценностей нейтралитета, мира и доверия в рамках ОБСЕ и за ее пределами, внося вклад в укрепление всеобъемлющей и устойчивой безопасности.

© TURKMENISTAN.RU, 2025