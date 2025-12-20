Завершен саммит «Центральная Азия + Япония»

В столице Японии завершил свою работу первый саммит глав государств диалога «Центральная Азия + Япония». В событии, прошедшем под патронажем премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, участвовали президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала страны Центральной Азии «ключевыми партнерами». Японские правительственные источники сообщили о запуске «Токийской инициативы», в рамках которой Япония планирует поддержать бизнес-проекты в регионе на общую сумму 3 триллиона иен (около $19 млрд) в течение 5 лет.

Выступая на саммите, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан рассматривает этот формат как инструмент для наполнения многостороннего сотрудничества конкретным экономическим содержанием.

Финалом встречи стало принятие Токийской декларации. Сразу после завершения саммита главы государств приняли участие в бизнес-форуме «Центральная Азия – Япония». В акции приняли участие порядка 300 бизнесменов из стран Центральной Азии и Японии, представлявших широкий спектр отраслей, включая промышленность и машиностроение, энергетику, транспорт и логистику, финансы и страхование, информационные технологии, медицину и фармацевтику, сельское хозяйство, образование, а также сферу высоких технологий и инновационного развития.

